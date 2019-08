LARIVÉE, Sylvie



À la Maison Michel Sarrazin, Québec, le 26 juillet 2019, à l'âge de 55 ans, est décédée dame Sylvie Larivée, conjointe de monsieur Jacques Lévesque. Née à Trois-Rivières, le 7 février 1964, elle était la fille de dame Laurette Marineau et de feu monsieur Florent Larivée. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances au Cimetière St-Charles, 1460 Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6,à compter de midi.. Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Madame Larivée laisse dans le deuil sa mère Laurette Marineau; son conjoint Jacques Lévesque; son garçon tant aimé Samuel L. Huot; ses beaux-fils : Mathieu Lévesque (Marie-Christine Bélanger) et leur fils Noa, David Lévesque; sa sœur Annye Benoit (Dany Clément) et leur fils Jimmy; ses frères: Éric Larivée (Bruno Dumas), Karol Larivée, sa sœur feu Christine Larivée et ses enfants Maxym Larivée et Maude Desaulniers; son cousin Sylvain Marineau (Julie Chevarie) et leur fils Charles, tous ses oncles et tantes des familles Côté et Larivée qu'elle a tant aimé ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout particulièrement la Dre Sébastianelli qui dès le début l'a supportée jusqu'à la fin. Un merci particulier aussi à toute l'équipe du CRCEO pour leur dévouement, leur écoute et leur amabilité tout aussi constante semaine après semaine. Un dernier remerciement à l'équipe du Dr Kirouac des soins palliatifs à domicile. Merci pour l'humanité dont vous avez fait preuve dans les soins apportés et le réconfort donné à notre famille. Merci aussi au Dre Tremblay et au Dr Barette des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur écoute et réconfort. Un énorme merci pour la maison Michel-Sarrazin qui a su en douceur la guider vers cette étape de vie si difficile à choisir. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Michel Sarrazin, Site : www. michel-sarrazin.ca, Tél. : 418-687-6084. Les Funérailles sont sous la direction de :