ROY, André



À son domicile, le 27 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur André Roy. Il était le fils de feu monsieur Alfred Roy et de feu madame Alice Laflamme. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil son amie de cœur madame Suzanne Bouffard; ses frères et sa sœur: Claude (Huguette Payeur), Raymond (Obéline Rousseau), Paul (Reine Hovington), Céline (Marcel Denis), Germain (Sylvie Demers) et ses oncles et ses tantes ainsi que ses neveux et nièces. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. La famille se réunira ultérieurement pour lui rendre un dernier hommage.