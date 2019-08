KELLY, Marcelle Perreault



Au CHSLD de Sainte-Hénédine, le 3 août 2019, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédée dame Marcelle Perreault, épouse de feu Hubert Kelly, fille de feu Alexina Audet et de feu Édouard Perreault. Elle demeurait à Sainte-Hénédine, autrefois de Frampton.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil sa famille bien-aimée à qui elle était si dévouée ainsi que de nombreux amis. Elle était la mère de: Grace (Paul Le Breton), feu Perry, feu Gene, Jane (Jean Morin), Judy (Charles Kelly), Robert et Dan (Mélanie Joly). Elle était la grand-mère de: Jean-René, Alain-Pier, Gabrielle, Stéphanie, Marina, Peter, James, Kimberly et Léonie, de même que l'arrière-grand-mère de Madison. Elle était la sœur de: feu Rosaire (feu Lorraine Vachon), feu Nazaire, feu Sauveur (Pierrette Carbonneau), Jean-Baptiste (Jaqueline Audet), feu Ghislaine, feu Camillien, Raynald (Madeleine Audet), Paul (Françoise Audet), Conrad, Carmen, feu Noëlla, Gaston (Marthe Rouillard) et Denise (Perley Drouin). De la famille Kelly, elle était la belle-sœur de: feu Ann (feu Elie Bourdon), feu Edward (Jeanne D'Arc Tardif), feu Dorothy (feu Kuno Fleig), feu Joseph (Jeannine Picard), feu Bertha (feu Robert Longchamps), feu George (feu Helen Phlipot), feu Madeline (Gilles Lamanque), Evelyne (Donald Turbide), feu Lawrence, Agnes (Gilles Chagnon) et Cecilia. Elle compte également de nombreux neveux et nièces. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour leur grand dévouement et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson région Québec (245, rue Soumande, bureau 218, Québec, G1M 3H6) : https://prqca.ca/faire-un-don/