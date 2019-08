BRULOTTE, André



À l'Hôpital Chauveau, le 27 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur André Brulotte, fils de feu Antonio Brulotte et feu Ida Giroux, époux de feu dame Éliane Careau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Il laisse dans le deuil; ses enfants: Pierre (Lisa Picard), Jean (Claude N. Caron), Josée; ses petits- enfants: Jean-Philippe, Erika-Pier, Alexandre (Alex Coulombe), Alexis, Laurence, Marie-Anne et Maël; ses sœurs : Pierrette, Ginette (Farchid-Chiva Razavi), feu Nicole, feu Micheline; ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Careau: feu Rachel, feu Yvette (feu Rolland Godin), Mariette (feu Roch Quirion), Marcelle, Louis A., Léopold (Hélène Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe les soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur dévouement et générosité ainsi que le personnel de Place Alexandra. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation sociale, 1 Avenue du Sacré Cœur, Québec, QC G1N 2W1 (418) 691-0766.