HALLÉ, Marc



À son domicile de Québec, le 23 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée M. Marc Hallé, époux de feu Dame Micheline Cantin. Il était le fils de feu Dame Jeanne-D'arc Brousseau et de feu M. Lorenzo Hallé. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lise (Jean Bolduc), feu Carol, Josée, Bobby (Josée Côté); ses petits-enfants : Pascal (Leïla), Sabrina (Jean-Paul Péloquin), Bryan, Peter, Billy et Kelly; son amie Jacqueline Asselin; ses frères et sœurs : Liliane, Louise, Danielle, Jacques, Denis, André et Jean-Pierre, ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 12h à 16h.