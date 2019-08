GRENIER, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Richard Grenier, époux de madame Thérèse Dufour. Il était le fils de feu monsieur Armand Grenier et feu madame Alma Pelchat. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera leà compter de 12h30 au centre commémoratifMonsieur Grenier laisse dans le deuil son épouse Thérèse Dufour; sa fille Véronique (Alexis Morrisseau) ; son petit-fils William; ses sœurs: Louise (Robert Gauthier), Diane (Michel Boily) et Françoise (Allen Dawson); sa belle-sœur Louisette Berthelot; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour: France (Henri Fontaine), Marthe (André Laurin), Gilbert, Léopold, Odette (Jean-Pierre Harrisson), Lydianne (Jacques Deschênes), Suzelle (Fernand Choquette) et Gervais ; ses filleuls: Chantal et Nicolas ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Henri-Paul Grenier; le beau-fils de feu Albert Dufour et de feu Régina Audet ainsi que le beau-frère de feu Réjeanne (feu Louis Duguay). Sincères remerciements au personnel des 3e et 6e étages du département d'hémato-oncologie, à Marisa Mocchiutti, Michèle Tremblay, Carole Morency et un merci bien spécial au Docteur Jean-François Larouche pour le bon suivi et les bons soins prodigués. Un remerciement tout spécial également au personnel soignant et médecins des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour tout leur dévouement. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir le département d'hémato-oncologie de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca