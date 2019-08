PELLETIER, Charles-Henri



Entouré de l'amour des siens, au CISSS Alphonse-Desjardins/Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 juillet 2019, à l'âge de 97 ans et 1 mois, est décédé Monsieur Charles-Henri Pelletier, époux de feu dame Yvonne Marion, fils de feu madame Marie Pelletier et feu monsieur Adélard Pelletier. Il demeurait à St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Charles-de-Bellechasse, au 2815, Ave Royale St-Charles-de-Bellechasse, le jeudi 15 août 2019 de 9h à 10h55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Bertrand (Chantal Bellavance), Jules (France Boutin), feu François, Bruno (Ghislaine Bélanger), Daniel (Chantal Goulet), Myriam (Kurt Gruendler); ses petits-enfants : Karine, Valérie, Chloé, Donavan, Denis, Simon, Alexandre, Emma Soleil; ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants; Olivia, Thomas, Léa-Rose, Victoria, Romie, Éliane, Marie-Soleil, Francis; ses frères et sœurs: feu Camille (feu Lucille Leclerc), feu sœur Blanche, feu Isabelle, feu sœur Laura, feu Alphéda (feu Gérard Plamondon), feu Adrienne (feu Guenther Hans), feu Marcellin (Thaïs Lavoie), feu Maurice (feu Rollande Savard), feu René (Germaine Blais), feu Marcelle (feu Guenther Schöen), Irène (feu Louis Bouvier); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Antoine, feu Florentine, feu Julienne, feu Léontine, feu Paul, feu Thérèse, Yvonne, feu Simonne, feu Simon, Robert et Rénald; ainsi que sa belle-sœur adoptive : feu Adrienne Ruel; neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Remerciement à la Résidence Charles Couillard et au personnel pour tous les bons soins prodigués à notre père. Veuillez compenser l'envoi de fleur par un don à la Résidence Charles Couillard, 20 ave St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse, GOR 2TO. Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Charles . La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire