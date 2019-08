MILHOMME, Karl



À Québec, le 5 août 2019, à l'âge de 42 ans, est décédé monsieur Karl Milhomme, fils de dame Claudette Ringuette et de monsieur Renald Milhomme. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Il laisse dans le deuil; son père Renald Milhomme et sa mère Claudette Ringuette, sa sœur Julie Milhomme (Michel Drolet); ses neveux et sa nièce: Antoine, Mathieu et Florence Drolet ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille offre une pensée spéciale pour Emie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, 1310, 1ère Avenue, Québec, QC G1L 31L, tél.: 418 683-0933, https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/