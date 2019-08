PAQUET, Carmelle



Au Centre d'hébergement de Saint- Raymond, le 29 juillet 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Carmelle Paquet, fille de feu monsieur Emile Paquet et de feu dame Yvonne Hardy. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 10h30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Léonard-de-Portneuf. Carmelle laisse dans le deuil ses frères: Hervé (Aline Morasse), feu Clément et feu Léo; ses neveux et nièces: Liette (Clément Doré) et Marco Paquet (Andrée Cantin), feu Liliane, et Doris Paquet; sa filleule Claudine (Robert Moisan). Elle laisse également dans le deuil son amie Suzanne Paquet et son ami feu Fernand Alain et sa famille ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.