MAHEUX, André



À la résidence Côté Jardins, le 2 août 2019, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédé monsieur André Maheux, conjoint de madame Fernande Michaud, fils de feu madame Aldéa Binet et de feu monsieur Léo Maheux. Il demeurait à Québec, secteur de Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà compter de 14h.par la suite, les condoléances se poursuivront jusqu'à 17h. Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie de Lévis à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Steeve Maheux (Caroline Bolduc), Josée Maheux (Marco Roy), Martine Maheux et Brigitte Turbide (Martin Gagné); ses petits-enfants: Vincent et Philippe Maheux (leur mère Lyne Gagnon), Maxime Beauchemin, Alicia Siclait, Mathieu Turbide, Philippe Cloutier; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacqueline (Maurice Joncas), Florence (feu Louis Bélanger), feu Jeanine (feu Jacques Bouchard), Gaétane (Fernand Rochefort), feu Jacques (Marilyn Quinn), Claudette (feu Raymond Sanfaçon), Joannie (Luc Debellefeuille) et Christian (Hélène Ménard). Il laisse dans le deuil également les enfants de sa conjointe : Denis Côté (Patsy Marchesseault), Martin Côté, Annie Côté (Patrick Rouleau), Sophie Côté (Éric Picard); ses petits- enfants: Steven Côté , Jimmy et Keaven Lainé, Vicky Côté, Amy Lemay, Zackary Côté ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis dont madame Gisèle Lagacé. Un merci spécial à l'équipe du 5e étage de la résidence Côté Jardins pour leur dévouement et leurs très bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec QC G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.