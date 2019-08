PARENT ARGUIN, Patricia



À la Cité de la Santé de Laval, le 11 juillet, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Patricia Arguin, épouse de feu Gilles Parent. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Liliane (Bernard Lemay), Gaétan (Maria Stinziani), Yves (feu Jocelyne Farrell) et feu Alain; ses petites-filles: Marie-Pier, Claudia (Gabriel Figueroa), Justine, Véronique et Christina; ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille y recevra les condoléances dès 13h. Au lieu de fleurs, un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada serait apprécié.