ROY, Ginette



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 31 juillet 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Ginette Roy, fille de feu madame Lydia Vaillancourt et de feu monsieur Gilbert Roy. Elle demeurait à Québec.) où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. La mise en niche des cendres se fera par la suite. Elle laisse dans le deuil ses filles Brigitte (Francis Desbiens) et Lyne (Serge Mainguy); ses frères et sœurs: Gilles, Nicole, Madeleine (André Joncas), Hélène (Roch Goupil), Monique, Jean-Yves (Hélène Dumais), feu Benoit; ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s en particulier tous les membres de la chorale de Saint-Roch. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des enfants de Saint-Roch, 792, rue du Roi, Québec, Québec. Site web : www.maisondesenfantsstroch.org. Des formulaires seront disponibles sur place.