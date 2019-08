SIMARD, Fernand



Au département des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg, le 31 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, nous a quittés Monsieur Fernand Simard. Il était l'époux de feu Dame Henrianne Lavoie et il demeurait à Québec, autrefois de Petite-Rivière-Saint-François.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Petite-Rivière-Saint-François, samedi jour des funérailles à compter de 10 heures. Monsieur Fernand Simard laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Louise Cloutier), Johanne (Jean Ampleman), Sonia (Réjean Bouchard), Isabelle; ses petits-enfants : Michaël (Vanessa Cantin), Yannick (Sarah Carbonneau), Jadia-Maude (Jean-Philippe Caron), Laurence (Marc Laberge), Sara-Jeanne (Philippe Larouche), Marie-Laure, Marie-Pier (Olivier Larrivée), Gabriel; ses 4 arrière-petits-enfants; Nathan, Lou, Édouard, Mayson ainsi qu'un autre à venir; son frère : Jean-Noël (feu Marie-Marthe Fortin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie, ainsi que plusieurs filleuls, filleules, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Il est allé rejoindre son épouse : Henrianne Lavoie; ses frères et sœurs : Thomas-Louis (feu Annette Tremblay), Roland (feu Marianne Tremblay), Alfred (feu Alpheda Perron), Joseph-Henri (feu Gemma Simard), Gérard (Yvette Tremblay), Florentine (feu Napoléon Girard), Marianne (feu Paul-Émile Pilote), Éléna (feu Aldéi Bouchard). Un merci tout spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour la qualité des soins prodigués et pour leur délicate attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale, pour le département des soins palliatifs, formulaires disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la