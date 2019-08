CROTEAU, Martial



À son domicile, le 27 juillet 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Martial Croteau. Il était le fils de feu monsieur Raymond Croteau et de feu madame Rita Croteau. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Huguette (feu Jean-Paul Tremblay; Alfred Morrisson), feu Jean-Pierre, Céline (Jean-Guy Gendron), Jacques; ses neveux et nièces: Sylvain Tremblay (Kongthong Chanda), France Tremblay (Jean-Guy Bélanger), Manon Tremblay (Mario Demers), Stéphane Gendron; ses tantes : Cécile, Lucienne, Monique et Julienne; ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.où la famille vous accueillera à compter de 10h. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fabrique de la paroisse Ste-Elisabeth-de-Lotbinière, communauté St-Apollinaire. Des enveloppes seront disponibles à l'église.