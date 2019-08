PAQUET, Jean-Charles



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 1er août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Jean-Charles Paquet, époux de dame Madeleine Frenette, fils de feu Gérard Paquet de feu Léontine Lizotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine, ses enfants: Louise (Robert Deschesnes), Diane (Jean Hayes), Lucien, Jean (Louise Vézina), France (Claude Barrette), Roger (Nicole Landry) et Christine (Michel Poirier); ses petits- enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.