GIGUÈRE, Gérard



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 3 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Gérard Giguère, conjoint de dame Louise Allard. Il demeurait à Québec et natif de Ste-Famille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 9h à 12h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe dame Louise Allard, ses enfants: Alain (Marie-France Beaupré), Dany (Annie Paquet), Anne (Claude Lamontagne), Fannie (Mathieu Tessier) et Éloïse; ses petits-enfants : Vincent, Mathieu, Jessica, Raphaël et Jordan Giguère, Léa et Ludovic Tessier ; ses arrière-petites-filles: Camille, Léane et Lilie; ses frères et sœurs: Roger (Céline Prémont), Jean-Yves (Denise Tardif), Claude (Nicole Lavoie), Yvon (Micheline Richard) et feu Aline; les mères de ses enfants Mme Marthe Gilbert et Mme Florence Béliveau; les enfants de sa conjointe: Éric Dallaire (Claudine Pelletier) et Viky Dallaire (Alexandre Pelchat) ; les petits-enfants de sa conjointe: Tristan, Jacob et Marie-Félix Pelchat et Mathieu et Juliette Dallaire; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Allard: feu Précillas, feu Geneviève (feu Genest Forest), Lise (Maurice Latour), feu Marcellin (Suzette Fréchette), Jacqueline (feu Yvon Leblanc), Normande, Lucie (Michel Bédard) et Pierrette Paradis (Arthur Fauteux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél.: 418 683-8666 ou encore à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca