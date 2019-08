PLAMONDON, Gaston



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 31 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gaston Plamondon, époux de madame Paulette Gagnon, fils de feu madame Blanche Brousseau et de feu monsieur Jean Plamondon. Il demeurait à Québec et il était un ancien employé de la Ville de Québec.La famille recevra les condoléances au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles (1460, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec)à 9h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Yves, Serge (Marie-Anne) et Line; ses petits-enfants: Mélissa (Maxime), Cynthia (Jimmy), Jessika (Dave) et Krystel (Jordan); ses arrière-petits-enfants: Maïka, Léticia, Abraham, Jenny et Alex; ses sœurs Marie-Mance et Marie-Claire; sa belle-sœur Lauretta; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel médical du CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Pauline, Midi et Mouradh pour leur soutien et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Comité des bénévoles Les Jardins du Haut St-Laurent, téléphone : 418 688-1221, site web : www.jardins-hsl.com. Des formulaires seront disponibles sur place.