DOIRON, Michel



À l'hôpital du CHU de l'Enfant-Jésus, le 21 juillet 2019, à l'âge de 76 ans et 7 mois, entouré de l'amour des siens, est décédé, monsieur Michel Doiron époux de feu madame Monique Duchesne. Il était le fils de feu monsieur Edgar Doiron et de feu Béatrice Demeules. Il demeurait à Charlesbourg (Québec).La famille vous accueillera aude 12h à 15h,et de là au mausolé de Ste-Catherine de St-Augustin du cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa fille unique: Caroline (André Marois), les enfants de son gendre: Audrey, Mélanie (Sébastien Verret) et leurs enfants; ses frères et sœurs: Micheline (Jean-Paul Marchand), Yves, Denise (Gaston Plante), Thérèse (Serge Gervais), Francine, Richard, Gaétan et feu Jacques; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Duchesne: feu Jean-Paul (Huguette Prévost), feu Rolande (feu Guy Neault), feu Pierre (feu Monique Bréard), Madeleine (Alfred Turcotte), André (Liliane Giguère), Jacques (feu Nicole Carpentier, Francine Carpentier), Gérard (Pierrette Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci particulier au personnel de la résidence Les Jardins Charlesbourg pour les bons moments passés et au personnel de l'urgence du CHU de l'Enfant-Jésus pour leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, Belvedère, bureau 312, Québec, QC G1S 3G3 Des formulaires seront disponibles sur place.