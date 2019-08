LACHANCE, Jean-Paul



À la résidence Côté Jardins, le 28 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé, entouré des siens, monsieur Jean-Paul Lachance, époux de dame Denise Lebel, fils de feu monsieur Arthur Lachance et de feu dame Florida Dugal., et de là au cimetière St-Charles. La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Nicole Langlois), Suzanne (Jacques St-Pierre) et Lise (Michel Bégin); ses petits-enfants : Catherine Lachance (Patrick Berthiaume), Marie-Ève Lachance, Dominic St-Pierre (Sophie Vézina) et Philippe St-Pierre (Mélissa Laperrière); ses arrière-petits- enfants: Hugo, Juliette, Anthony, Arthur et Alex; ses sœurs et son frère: Madeleine (feu Jacques Lehoux), feu René (Suzanne Plourde), feu Raymond (Marie Bissonnette), feu Jacques (Marthe Lebel), Jean-Pierre (Monique Dion), Marthe (André Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lebel : feu Roger, feu Thérèse (Raymond Nadeau), feu Rita (feu André Leclerc), Lucette (feu Lucien Gobeil), feu Gérard (feu Rita Tremblay), Colette, Yvan (Raymonde Lemay), Hélène, feu Gilles (Nicole Audet), Claude (Gisèle Laforce) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 5e étage, côté montagne, de la résidence Côté Jardins pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), GIS 3G3, tél. : 418-527-4294.