BOLDUC, Gilles



À son domicile, le 23 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé subitement monsieur Gilles Bolduc, fils de feu Donat Bolduc et de madame Marguerite Mathieu. Il demeurait à Ste-Claire, autrefois de Buckland, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre sa mère madame Marguerite Mathieu (feu Donat Bolduc), ses 2 filles: Valérie (Érik Bérubé) et Marie-Ève (Nicolas Gagnon); ses petits-enfants : Mathieu et Mélina Carrier, Angélica et Gabriel Fournier ainsi que Nathan Lacroix. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Réjeanne (Richard Arbour), Michel (Lorraine Noël), feu Maurice (Johanne Guillemette), Hélène (Denis Mckenzie), feu Jacques, Marie-France (Damien Boily), Jean-Pierre, Claude (Linda Lamoureux) et plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s, anciens collègues de travail, ainsi que ses voisins qu'il appréciait beaucoup. La direction des funérailles a été confiée à la