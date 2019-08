GIROUX, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 juillet 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, est décédé monsieur Pierre Giroux, époux de feu Diane Gagnon, fils de feu madame Germaine Tremblay et de feu monsieur Roland Giroux. Il demeurait à Stoneham-Et-Tewkesbury.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.Les cendres seront ensuite déposées au columbarium du cimetière la Souvenance. Il laisse dans le deuil sa fille Émilie (Luc-André Nadeau Roy); son petit-fils Laurent Roy; ses frères et sœurs: Michel, Josette (Yvon), Rolande (Jean-Pierre), Francine (feu Daniel), Louise (Jean) et Sylvie (René); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Gagnon; ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues de travail. Il est allé rejoindre, outre ses parents et son épouse, son frère Marc Giroux.