BLOUIN, Martin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 19 juillet 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Martin Blouin, époux de feu Brigitte Dumas en premières noces et conjoint de madame Johanne Gagnon. Il demeurait à Lévis (Québec). Il était le fils de feu Lucienne Marceau et de feu Viateur Blouin. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.Et de là, au Columbarium du complexe funéraire du groupe Garneau. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son beau-fils, Jonathan Gagnon (Amylie Audy-Gamache). Il laisse également dans le deuil, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs : Gaston (Monique Ruel), Claudette (Jean-Marie Gonthier), Nicole (Réjean Bilodeau), Lise (Rock Roy), Jeanne-Mance, (feu Réjean Boivin), Carole (André Berger) et Roger. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: Diane (Gilles Normandeau), feu Doris (Jean Prudhomme), Daniel (Sylvie Blanchette), feu Marlène, Pierre et feu Louise (Pierre Durand) ainsi que sa filleule Marie Boivin, plusieurs neveux et nièces, ses oncles et tantes, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s ainsi et collègues de travail de Prévost Car. Nous aimerions remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que le personnel de la Maison de soins palliatif du Grand Littoral de Lévis pour tous les bons soins reçus lors de son séjour. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, https://www. cancer.ca/fr-ca/get-involved/support-us/ give-a-gift-in-memory-or-in-honour/?region=qc, ou à la Maison de soins palliatifs de Lévis, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/. Des formulaires seront disponibles au salon.