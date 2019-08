ALLISON, Lawrence



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 30 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Lawrence Allison, conjoint de madame Lucie Marcoux, fils de feu madame Yvette Boutin et de feu monsieur Alexandre Allison. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 13h45.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, son fils Anthony Allison Shaw (Joanie Patry); ses petits-enfants: Kaylee, Lexie et Jax; la mère de son fils Lucille Shaw; ses frères et sœurs : Doris (Jean-Yves Drolet), Jocelyne (Jean-Guy Arsenault ), Johanne (Alain Tremblay); les membres des familles Marcoux: sa belle-mère Yolande Chabot (feu Robert Marcoux), son beau-frère Denis (Nathalie Dorval), sa sœur Martine; la famille Shaw ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, téléphone : 418-657-5334, site Web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.