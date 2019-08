RENAUD, Marcel



Entouré de l'amour des siens, à son domicile, le 29 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé, monsieur Marcel Renaud, époux de madame Andrée Lamontagne et fils de feu monsieur Émile Renaud et de feu madame Bernadette Lesage. Il demeurait à Cap-Santé, autrefois de Pont-Rouge. Monsieur Renaud laisse dans le deuil sa fille Chantal (Simon Doré ainsi que ses deux petits- enfants: Rémy et Cassandra), son épouse Andrée Lamontagne; les enfants de son épouse: Hugo (Audrey Heris), Sacha (Olivia Matte) et Tania De Varennes (Alex Caron) ainsi que ses quatre petits-enfants: Samuel, Victor, Joshua et Philippe; son frère et ses sœurs de la famille Renaud: André, Monique (René Bertrand), Claudette et feu Jeannine (feu Hugues Jobin); ses beaux-frères de la famille Lamontagne: Pierre, Claude, Jean et leurs conjointes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et beaucoup d'ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils bien-aimé Steeve Renaud. Remerciements au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC de Donnacona ainsi qu'au personnel de la clinique spécialisée de pneumologie de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 12h30 à 15h30.Par la suite, les cendres seront inhumées au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, G1V 4G5. https://iucpq.qc.ca/fr Les formulaires seront disponibles au salon.