MORISSETTE, Pierre



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 22 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Pierre Morissette, époux de feu madame Georgette Gaudreault, fils de feu monsieur Louis-Gabriel Morissette et de feu madame Yvonne Fournier. Il demeurait à Lévis, autrefois Saint-Nicolas. Il laisse dans le deuil sa fille Christine (Yvan Bédard); ses frères et soeurs: André Morissette (Jocelyne Émond), Murielle Morissette (Gilles Kelly), ses beaux-frères et belles-soeurs : Lauréanne Lajeunesse (feu Maurice Morissette), Monique (feu Alphonse Morissette et feu Gilbert Méthot), Marcel Drolet (feu Ghislaine Morissette), Jeannine Grenier (feu Clément Morissette), et (feu Thérèse Morissette, feu Paul-Émile Frénette, Diane Paquet), Marcel Gaudreault (Madeleine Therrien), Elisabeth Couture (feu Carol Gaudreault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage du centre d'accueil de, particulièrement Docteure Catherine Jean ainsi qu'à tout le personnel infirmier pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph. com/fr/la-fondation La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 9 août 2019 de 19h à 22h et le samedi 10 août 2019 à compter de 9h.