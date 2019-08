POULIOT, Ghislain



Au Centre d'Hébergement du Boisé, le 22 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Ghislain Pouliot. Époux de feu Louise Guillemette, fils de feu Émile Pouliot et de feu Marguerite Hébert. Il demeurait à Berthier-sur-Mer, autrefois de Québec et natif d'Albanel, Lac-St-Jean. La famille vous accueillera aule vendredi 9 août 2019 de 15h à 17h et de 19h à 21h.La famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie, soit à partir de 12h30. Il laisse dans le deuil ses enfants: Dominique (Stéphane Bolduc), Guylaine (Robert Forest), Nicolas (Caroline Paquet) et Daniel (Becky Jo Gartner); ses petits-enfants: Benjamin, Léonard, Victoria, Louis-Albert, Gabriel (sa mère Nathalie Côté), Adélaïde, Pierre-Alexandre, Sunny et Oliver; son frère et sa sœur feu Raymond et Hélène (Marcel Larue), son beau-frère feu Paul (feu Hélène Dumont), madame Jeannine Drouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Francine Cloutier et tout le personnel dupour l'attention apportée et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3.