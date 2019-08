GAGNÉ, Gilles



À l'Hôpital d'Alma, le 21 juillet 2019, à l'âge de 52 ans, est décédé monsieur Gilles Gagné, fils de feu madame Gabrielle Crôteau et de feu monsieur Léonard Gagné. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa sœur Marie-Jeanne (feu Yvan Lachance) et son frère Yves (feu Valérie Derlich); ses neveux et nièces: Philippe Mourey, David Derlich-Gagné et Anaëlle Derlich-Gagné. Il laisse également dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide de Québec, 1310 1re Ave, Québec, QC G1L 3L1 (418) 683-4588 www.cpsquebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.