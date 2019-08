Autres fautes de grammaire à corriger

Je suis d’accord avec Carole qui souligne ce matin que les gens utilisent le participe passé « faite » de façon erronée. On pourrait dire la même chose pour l’adjectif TOUT. Combien de fois n’entendons-nous pas à la télé « toutes les hommes étaient élégants « ou encore « tous les choses ont été complétées» On dirait que les gens ne savent pas comment utiliser le mot « tout ».

Entre le féminin et le masculin, le singulier et le pluriel, on dirait que tout se mêle dans leur tête. Est-ce une paresse mentale collective ou simplement un manque d’intérêt à bien parler notre langue? Et que dire des anglicismes? J’ai l’impression que plusieurs pensent qu’en ajoutant des bouts en anglais ça leur donne l’air intelligent alors que ça démontre leur ignorance de leur propre langue. Entendu l’autre soir à « Sucré Salé » de la bouche de Guy Laliberté parlant de son nouveau spectacle PY! (en anglais svp) qui n’en finissait plus d’insérer des phrases en anglais dans la conversation. D’une tristesse!