BOLDUC, Réjean



Au CHUL, le 29 juillet 2019, à l'âge 84 ans, est décédé monsieur Réjean Bolduc, époux de dame Laurence Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Sylvio Bolduc et de feu dame Laurette Boutin. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 10 août 2019 de 9h à 10h30 à la Basilique Sainte-Anne de Beaupré, 10018, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc G0A 3C0.Les cendres seront déposées en niche au columbarium du cimetière Sainte-Anne-de-Beaupré sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse Laurence, ses enfants, sa belle-fille et son gendre: Pascal, David (Marie-Michelle Poulin) et Marianne (Louis Bonneau) ; ses petits-enfants : Laurence Bolduc, Charles-Antoine Bonneau et Lorick Bonneau ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Clément (Christiane Bolduc), Clémence (feu Gabriel Lavoie), feu Jacques (Lise Bolduc) et il était le frère de feu Jean-Marie (feu Domithilde Caron), feu Grégoire, feu Jean-Guy (feu Fleurette Viens), feu Réjeanne et feu Yvette (feu Paul-Eugène Morency) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu André (Murielle Tremblay), Victor, Aline (Marcel Perron), Hélène (Fernand Gravel), Lise (feu Nelson Simard) et Francine (Julien Bouchard). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille remercie sincèrement toute l'équipe des soins longue durée et palliatifs du 4ième étage du Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Fondation des Maladies du cœur du Québec, 4715, avenue des Réplats, bureau 261, Québec, (Québec), G2J 1B8, https://www.coeuretavc.ca/impliquez-vous/faites-un-don