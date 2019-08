BOUTIN, Élianne Lacasse



Au CISSS Alphonse Desjardins / l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 juillet 2019, à l'âge de 90 ans et 7 mois, est décédée madame Élianne Lacasse, épouse de feu monsieur Paul-Henri Boutin, fille de feu madame Lumina Labbé et feu monsieur Aurèle Lacasse. Elle demeurait à Beaumont autrefois de St-Charles-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis à la résidence funérairede 8h30 à 10h45.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marilyn (Serge Levesque), Solange (Jules Couture), Sylvie, Lucie (Jocelyn Touchette), Sylvain (Lise Demers); sa petite fille : Claudia (Yannick Côté); Ses frères : feu Jean-Marie Lacasse (Juliette Mercier), Albert (Betty Laflamme, feu Gisèle Boutin), feu Aimé (Rachel Mercier), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Boutin ; feu Jeanne D'Arc (feu Maurice Aubé), feu Julienne (feu François Létourneau), feu Rachel, feu Rolland (feu Béatrice Bolduc), feu Julien; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Coteau, le personnel du CLSC ainsi que le Dr Serge Bégin pour tous les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494 route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 3V8. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire