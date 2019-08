GUY, Roger



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 juillet 2019, à l'âge de 82 ans et 7 mois, est décédé monsieur Roger Guy, époux de feu madame Marie-Paule Paquet, fils de feu madame Gérardine Roy et de feu monsieur Philippe Guy. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son fils Sébastien, ses frères: Jean-Claude (Lucienne Boilard) et Paul (Huguette Larose); sa sœur Thérèse, son beau-frère Charles-Henri Paquet et sa belle-sœur Marguerite Audet, sa nièce Johanne, ses neveux: Steve, Guy et Nicolas; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, notamment ceux des campings Parc Beaumont et Le St-Laurent. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h30 à 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, téléphone : 418 903-6177, site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.