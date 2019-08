ROYER, Lucienne



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 29 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Lucienne Royer, épouse de feu Jean-Paul Perron. Fille de feu Alphonse Royer et de feu Marie-Louise Robitaille, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Sylvie Morin), Johanne (Michel Paquet) et feu Martine; ses petits-enfants: Marie-Pier (Pierre-André Tremblay), Kim (Charles-Alexandre Lamy), Marc-Alexandre et Marie-Êve; son arrière-petit-fils Mathias; ses frères et sœurs: Fernande (feu Tom Murphy), feu Lucien (Cady Perron), feu Jeannine (feu Rosaire Carrier), feu Jeannette, Florence (feu Robert Laberge), Yvette (feu René Chamberland), feu Roger (Francine Martel), feu Clément (Yolande Giguère), feu Lucille (Jean-Marie Perron), Monique (Jean-Marc St-Hilaire), Nicole et Sylvie (Benoit Moisan); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Perron: feu Thérèse (feu Gérard Morissette)(feu Lucien Sauvageau), feu Brigitte (feu Omer Hamelin), feu Marguerite (feu Adrien Labrecque), feu Jeanne- d 'Arc (feu Laurent Desmarais), feu Geneviève (feu Marcel Gagnon), feu Gertrude (feu Jules Fiset) et feu Bibianne (feu Raymond Desputeaux) ainsi que tous les membres de la famille Joseph Alphonse Paquin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des amis. Les funérailles ont été laissés aux soins du:La famille recevra les condoléances lede 9h à 10h enLa famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité UCDG de l'Hôpital du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec (3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6). Pour rendre hommage à Mme Royer, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com