BOULÉ, Jean-Paul



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 25 juillet 2019, à l'âge de 84 ans et 0 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Boulé, fils de feu madame Valéda Renaud et de feu monsieur Maurice Boulé. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé et il n'y aura pas de cérémonie. Il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Denis), son fils Pierre (Nicole) et son amie Pierrette Lessard Gagnon. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Maude Pouliot, Félix Pouliot-Boulé, Juliette Boulé, Sophie Boulé, Marco Boulé et ses arrière-petits-enfants: Kate et Louka Watson. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et plus particulièrement le personnel des soins intensifs coronariens pour la qualité des soins et l'empathie qu'ils ont manifestée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél : 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.