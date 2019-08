DAIGLE, Marcel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Marcel Daigle, époux de madame Jeanne Kirouac, fils de feu madame Cécile Bédard et de feu monsieur François-Xavier Daigle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 9 août 2019, de 19h à 21h ainsi que le samedi 10 août 2019 de 8h30 à 10h30.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-Borromée. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Danielle (Denis Roberge), Ghislain (Marie Di Tommaso), Denis (Céline Desrochers), Gaétan (Sylvie Bertrand) et Jean-Marc (Pastelle Kègle); ses petits-enfants : Jonathan (Mélissa), Marie-Pier (Yannick), Ann-Sophie (Jérémie), Jason (Mélanie), Danny, Steven, Alexandre (Alexis), Samuel (Laura), Jessie (Kevin), James, Safia et Mila; ses arrière-petits-enfants : Lucas, Alyson, Laurence, Olivier, William, Félix, Megan et Allyson. Il était le frère de : feu Lucien (feu Jacqueline), Jacqueline (feu Bernard) et Jean-Pierre (Émélie). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Kirouac : André (Rollande), Jacqueline (André) et Annie (feu Rolland) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.