C'est fini pour Nathalie Normandeau à BLVD; elle écrira un livre sur sa cause

L’ex-vice première ministre Nathalie Normandeau annonce qu’elle consacrera son automne à la rédaction d’un livre qui portera sur son arrestation, après que Leclerc Communication ait annoncé la fin de leur association sur les ondes de BLVD 102,1, jeudi matin.



Jointe par Le Journal quelques minutes après l’annonce de Leclerc Communications, Mme Normandeau a indiqué que la fin de l’association avec l’entreprise s’était faite en bons termes.



«Je quitte en bons termes. Cet automne, mon objectif est de prendre du recul par rapport à ma cause et d’écrire un livre sur ce qui s’est passé», explique-t-elle.



Leclerc Communications évoque que cette décision permettra à BLVD de prendre le virage musical souhaité.



Martin Dalair prendra la barre de l’émission du midi, qui deviendra le Rock Show.



Nathalie Normandeau, qui a été vice-première ministre de 2007 à 2011, a été arrêtée en mars 2016 par l'Unité permanente anticorruption (UPAC) en lien avec du financement illégal de partis politiques. Elle était alors animatrice sur les ondes du FM 93.



Elle a été congédiée à la suite de son arrestation, mais elle avait rapidement retrouvé un micro sur les ondes de BLVD, en septembre de la même année.



Plus de trois ans après son arrestation, Mme Normandeau est toujours dans l’attente de son procès. Une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables a été déposée, mais celle-ci a été refusée en mars 2018.