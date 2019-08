HENRY, Dan



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 juillet 2019, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Dan Henry, fils de madame Jeanne Pelletier et de feu monsieur Thomas Henry. Il demeurait à Lac-Beauport.Il laisse dans le deuil son amoureuse Michèle Blondeau; sa mère, ses frères et sœurs: Lucie, Sonia (Gilles Bourdeau), Hugues (Lucie Papillon), Éric (Annick Desmarais); son filleul Michel Demers (Anne-Marie Blackburn); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blondeau : Benoit (Micheline Lefebvre), Jean- François (sa fille Maude), Marie-Josée (Johanne Chayer) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.Un merci particulier à tous ceux et celles qui travaillent en oncologie (CRCEO) et en soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec et au service de soins palliatifs à domicile du CLSC La Source (Nord) qui ont été aidants jusqu'au dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec , 10, rue de l'Espinay, Québec, QC, Tél. : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles sur place.