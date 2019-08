ROUTHIER, Paul-Émile



Au CHSLD Côté Jardins, le 24 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Paul-Émile Routhier, époux de madame Jeannine Beaumont. Il était le fils de feu madame Maria Parent et de feu monsieur Léopold Routhier. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9h30 à 10h30.La mise en crypte suivra au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.