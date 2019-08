TREMBLAY, Lucien



Au centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 5 août 2019 à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Lucien Tremblay, fils de feu monsieur Dénéry Tremblay et de feu dame Maria Bérubé. Il demeurait à l'Ange-Gardien.où la famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1 heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Les cendres seront déposées au cimetière de l'Ange-Gardien sous la direction desIl laisse dans le deuil son frère et ses belles-sœurs : Benoit (Denise Carrier), son jumeau feu Adrien (Françoise) et il était le frère de feu Carmen (feu Arthur Bédard), feu Léo et feu Robert ; ses neveux et nièces : Johanne Bédard (Marcel Huot), Richard Bédard (Odette Blanchet), Réjean Bédard (Marie Rainville), Marlène Tremblay, Guylaine Tremblay (Bertrand Racine), Christine Tremblay (Carl Desgagnés) et il était l'oncle de feu Alain. Il laisse également dans le deuil plusieurs petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et amis(es). Un remerciement particulier à l'équipe du centre d'hébergement Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués à Lucien. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Qc), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/