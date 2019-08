AUGER, Claude



Au C H U L, le 17 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Auger, époux de madame Jeannette Bérubé, fils de feu madame Clara Baribeau et de feu monsieur Herménégilde Auger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, au, de 16h à 19h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Michel (Gina Proulx), Denis (Louise Forcier), Alain (Carole Métivier); ses trois petits-enfants: Sabrina (Marc Julien), Isabelle, Félix; son arrière-petite-fille: Jade Julien; ses frères et soeurs: feu Roger (feu Rita Proulx), feu Jean-Guy (Yolande Delisle), feu Roland (Yvette Noël), feu Hélène (André Demers), feu Anne-Marie, feu Yvan (Ruth Bouchard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bérubé ainsi que de nombreux neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement tout le personnel du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.