Ce restaurant de Limoilou parmi les meilleurs nouveaux restos canadiens

Le restaurant ARVI de Québec est en lice pour le palmarès des 10 meilleurs nouveaux restos canadiens 2019 qui sera dévoilé en octobre prochain, à Toronto.

Air Canada a dévoilé jeudi matin les 35 établissements dont le nom risque d’apparaître sur le palmarès du top 10 des meilleurs nouveaux restaurants qui sera publié dans le numéro de novembre du magazine enRoute.

En se basant sur une liste de recommandations préétablie par un groupe d’experts, Air Canada a dépêché une reporter dans un marathon anonyme d’un mois à travers le pays pour déterminer quelles nouvelles adresses figureront sur le très convoité palmarès annuel.

Photo courtoisie

Pour le restaurant ARVI, situé sur la 3e Avenue à Québec, il s’agit d’une visibilité exceptionnelle.

«Avec ARVI, on a voulu faire les choses différemment en revenant à l’essence humaine de la restauration, en créant un sentiment particulier de proximité avec nos clients, que l’on accompagne du début à la fin de leur expérience. Faire partie de ce classement nous prouve qu’on a eu raison de croire en notre vision, qui bouscule les conventions», mentionne le chef propriétaire du restaurant ARVI, Julien Masia.

Avec son concept hors-norme, ARVI abolit la frontière entre la cuisine et la table. Les quelque 30 convives sont littéralement attablés dans la cuisine du chef Julien Masia. ARVI propose une expérience portée par la même équipe des fourneaux à la table. Celui qui cuisine et qui dresse les plats est aussi celui qui s’occupe du service, qui décrit le menu et qui présente les vins. On y propose des plats raffinés offerts en formule dégustation cinq services et ils se déclinent en deux menus, régulier et végétarien, mettant à l’honneur des produits de saison et des aliments du terroir soigneusement choisis.