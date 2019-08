Centre Vidéotron: les frères Stastny immortalisés

Les frères Stastny, les enfants chéris de Québec, font maintenant partie des grands qui ont leur statue devant le Centre Vidéotron.

L'oeuvre Toucher la cible, qui rend hommage au célèbre trio des frères Anton, Peter et Marian Stastny, qui ont fait la pluie et le beau temps au sein des Nordiques, sera inaugurée à Québec jeudi après-midi.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est sorti de ses vacances pour l’occasion. Quelques minutes avant le dévoilement de la statue, il a pris un bain de foule parmi les nombreux curieux venus assister à l'événement.

L’œuvre Toucher la cible est la création collectif Pierre&Marie. L’inauguration de l’œuvre a lieu en marge du Pro-Am Gagné-Bergeron qui se tient au Centre Vidéotron jeudi.

Elle a été installée dans l’allée commémorative aménagée par la Ville de Québec en collaboration avec la Commission de la capitale nationale devant le Centre Vidéotron, près du Pavillon de la jeunesse.

Clin d’œil au hockey sur table, l’œuvre d’une hauteur de trois mètres et d’une largeur de quatre mètres et demi, présente les trois frères slovaques en pleine action, comme tant de jeunes les ont vus sur leur jeu d’enfance. Il se veut une évocation de la dimension sociale du hockey et son côté rassembleur.

L’œuvre coûtera 200 000 $. Comme celle qui a été faite pour Jean Béliveau et les trois autres sculptures à venir. Pour un total de 1 million $ pour l’ensemble de l’allée commémorative. Les Stastny rejoignent le grand Jean Béliveau. Joe Malone s’ajoutera dans les prochains mois.

