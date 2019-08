ComediHa!: un club bien garni!

Les festivaliers du ComediHa! se sont fait servir un Club bien garni, jeudi soir, lors d’un double buffet servi par une douzaine de jeunes humoristes dans l’intimité du Théâtre Petit Champlain, qui se donne des airs de Comedy Club pour les prochains jours!

La 20e édition du ComediHa ! Québec Fest, propose son lot de folles expériences dont ses soirées ComediHa! Club - Best of. Cette année, les animateurs ont carte blanche sur le choix des invités. Au total, ce sont douze partys proposés à raison de deux par soir.

Il y avait beaucoup de folie dans l’air, jeudi soir, dans la chaleureuse salle de la Place Royale pleine de joyeux spectateurs arborant les lunettes jaunes requises en admission générale.

En première partie, on a eu droit à un cours sur l’humour servi par l’animateur Jérémie Larouche, qui a expliqué le pourquoi et le comment du rire, un sujet qu’il enseigne depuis quatre ans à l’École nationale de l’humour.

Les malaises

En à peine une heure, défileront d'abord cinq jeunes humoristes qui surprendront par leurs saveurs rafraîchissantes, et épicées par moments. De beaux malaises se succéderont notamment lorsqu’un des invités, Vincent Morin, proclamera haut et fort: «je viens de Baie-Comeau et je suis gai...». Suivra Emilie Ouellette, venue étaler son statut de mère de quatre enfants, alors que Sébastien Haché viendra avouer sa condition d’homme stérile...

Les caméras de télé sont sur place pour une diffusion, cet automne, à Unis TV sous le titre Trait d’humour.

Le ComediHa! Club Best of offrira un nouveau programme double, vendredi soir, au Théâtre Petit Champlain avec à l’animation Mathieu Cyr (19 h) suivi de Kevin Raphael (21 h).

Le Club reviendra la semaine prochaine: le mercredi 14 août avec Gabrielle Caron (19 h) et Olivier Martineau (21 h). Le lendemain, le jeudi 15 août, les animateurs seront Thomas Wiesel (19 h) et Neev (21 h); le vendredi 16 août, suivront Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques (1 h) et Kim Lévesque-Lizotte (21 h).