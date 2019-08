Congédiement abusif sur le chantier du REM?

Le représentant en santé et sécurité du chantier du Réseau express métropolitain (REM) a été congédié et son syndicat prétend qu’il a été victime d’une sanction abusive.

Delorimier Lasalle était nouvellement embauché par le consortium NouvLR, responsable des travaux de construction de cet imposant projet de transport en commun dans la grande région de Montréal. Il avait été désigné par son syndicat, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).

Après deux à trois semaines en poste, se posant des questions sur une situation en particulier, il aurait téléphoné à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour obtenir des éclaircissements. Cet appel n’aurait pas plu à son employeur, le consortium NouvLR, qui l’aurait mis à la porte, jugeant que son attitude était inadéquate.

«La seule raison, c’est qu’il a soulevé des questions en santé et sécurité et qu’il a consulté la CNESST, affirme Michel Trépanier, président du syndicat. De notre part, on voit ça comme un geste clair d’intimidation, pas juste envers notre représentant en prévention, mais envers tous les travailleurs de l’industrie de la construction.»

M. Trépanier soutient que ce renvoi pourrait décourager certains travailleurs de signaler des situations potentiellement dangereuses.

«La base, en santé et sécurité, c’est de créer une culture avec les employés, un climat de confiance pour inciter le monde à soulever des questionnements, dit-il. Ici, c’est carrément le contraire, donc on trouve ça extrêmement dangereux, la situation et la culture d’entreprise de NouvLR.»

Pour sa part, le consortium n’a pas voulu commenter cette situation en particulier.

«Nous ne pouvons commenter de façon spécifique le dossier d’un travailleur, indique l’entreprise dans un courriel transmis à TVA Nouvelles. Nous nous assurons que tous nos travailleurs respectent les valeurs et la culture NouvLR.»

Le syndicat est convaincu que le congédiement de Delorimier Lasalle est illégal et prévoit entreprendre des actions afin de lui permettre de réintégrer ses fonctions.