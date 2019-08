LABERGE, Jeanne-Mance



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 août 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Jeanne-Mance Laberge, fille de feu Charles-Joseph Laberge et de feu Émilienne Gariépy. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 8h30 à 10h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au Columbarium F.-X. Bouchard inc. Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Richard Racine) et Martin (feu Manon Robitaille, les enfants de Manon Cédric et Jessica) ; ses petites-filles Stéphanie et Joanie ; ses frères et sœurs : Dolorès (feu Jean-Louis Gariépy), Jean-Paul (feu Rachèle Laberge), feu Léandre (Thérèse Boucher), Pauline (feu Guy Soucy), Gaston (Suzanne Sanfaçon), feu Laurent et Gisèle (Grégoire Fillion) ; le père de ses enfants Gilles Huot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Gilles, Jacqueline et Marie pour l'aide et le dévouement apportés au cours des dernières années. Un merci également au personnel du 4e et du 13e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / site internet: www.fondationduchudequebec.ca