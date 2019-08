POULIOT, Joseph



À son domicile, le 31 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Joseph Pouliot, fils de feu Delphis Pouliot et de feu Irma Plante. Natif de l'Île d'Orléans, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son frère Florent (Lise Prud'homme), ses neveux et nièces: Francine (Michel Bouchard), Richard, Louise (Philippe Waked) et Mario Pouliot (Chantal Villeneuve); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s.