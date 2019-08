PEARSON, Auréa Arsenault



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Auréa Arsenault épouse de feu monsieur Georges H. Pearson. Née à Bonaventure, le 23 mai 1924, elle était la fille de feu dame Odile Leblanc et de feu monsieur Alexandre Arsenault. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Henriot Tremblay), Jacques (Ghislaine Boucher), Jean, Claude; ses petits-enfants: Michel (Karine Primard), Martin (Mélanie Michaud), Guillaume (Marion Frappa), Mélanie (Marco Sirois), Julie (Cédric Bodin), Audrey (David Lalancette), Justine (Jean-Sébastien Labelle); ses arrière-petits-enfants: Laurie, Nicolas, Raphaël. Émile, Alexis, Alice, Clara, Léonie, Jérémie, Andrew, Zachary, Evan, Zoé, Hugo, Edward; ses frères, sœurs, beaux-frères et ses belles-soeurs: Annoncia, Céline, Sr. Jeanne Mance, Anna, Wilfrid, Léopold (Françoise Tremblay); tous les membres de la famille Pearson ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Auréa était également la grand-mère de feu Marilou et la sœur de feu Alexandra.