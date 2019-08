Désordre conjugal: un homme arrêté à Québec était recherché en Colombie-Britannique depuis neuf mois

Arrêté par le groupe tactique d’intervention dans Limoilou il y a 10 jours à la suite d’un désordre conjugal, un homme de 22 ans recherché par la GRC de la Colombie-Britannique depuis neuf mois devra faire face à une accusation d’agression sexuelle dans l’Ouest.

Le 29 juillet dernier, Mikael Trottier avait tenu les policiers en haleine une bonne partie de la journée dans le quartier Limoilou après qu’une ex-conjointe ait appelé le 9-1-1 après s’être sentie menacée. Quelques jours plus tôt, Trottier s’était présenté chez elle avec une arme de poing en lui disant «tu n’as pas fini avec moi».

Cette dernière n’avait d’abord pas appelé les autorités, mais s’était ravisée en voyant que son ex-conjoint rodait autour de son logement et s’était probablement introduit chez elle. Le SPVQ avait pris la menace au sérieux compte-tenu qu’il avait été vu avec une arme.

Large périmètre

En début d’après-midi, un large périmètre avait été déployé, le groupe tactique d’intervention avait été appelé et un immeuble évacué pendant la traque du forcené. L’homme de 22 ans avait finalement été retrouvé, caché sous un lit d’un logement de l’immeuble voisin de son ex-conjointe.

Trottier qui n’a pas d’antécédent criminel a plaidé coupable jeudi de trois accusations de harcèlement et entreposage négligent d’une arme à feu. Un pistolet à plomb et une arme longue avaient été retrouvés dans sa voiture. Il a été condamné à une peine de 4 mois et demi de prison.

Recherché en Colombie-Britannique

Or, Trottier n’est pas au bout de ses peines puisque ce dernier faisait l’objet d’un mandat d’arrestation de la GRC de la Colombie-Britannique depuis décembre dernier. Il est soupçonné d’avoir commis une agression sexuelle dans cette province.

Dans sa demande de renvoi, la GRC n’a pas été plus précise sur les actes reprochés, mais a indiqué au procureur de Québec son intention d’envoyer un agent le cueillir à Québec pour le transférer dans l’ouest du pays par avion.

La GRC a l’intention de procéder à ce transfert dans les six prochains jours.