PARADIS, Claire



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 2 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Claire Paradis, fille de feu Lucien Paradis et de feu Marcelle Marineau. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses trois sœurs : Louise (Germain Simard), Monique (Pierre Lachance), Colette (Charles Perreault) et son frère Michel (Francine Boucher). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 ou à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5.