MERCIER, Gaston



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 1er août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gaston Mercier, époux de dame Ginette Girard Mercier. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses enfants: Michel et Josée (Christian Paré); sa petite-fille Charlotte; ses petits-enfants: Gabriel Paré et Maélie Paré; ses frères et sœurs: Monique (feu André Carpentier), Rita (Jean-Paul Boutin), Léo (feu Claudette Desharnais), Yvon, André, Telmond (Claire Duguay), Suzanne (Benoît Beaulieu); ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Yves (feu Nicole Falardeau), Nicole (feu Lindo Bonamigo), feu René (Diane Lelièvre), Alain (Ghislaine Castonguay), Richard (Jacqueline Boulé), Diane (Réginald Bernier), Denis (Marie-Jeanne Mocney), feu Réjean (Christiane Turgeon), Luc, Lyne Suzie (Marc Laplante) et Jacques (Christine Trudel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, et ami(e)s du Pioneer. Merci spécial au docteur Pascal Rhéaume de St-François d'Assise pour ses bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec- Hôpital Saint-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5.