BOUCHARD, Patrick



À Notre-Dame-de-Montauban, le 5 juillet 2019, à l'âge de 35 ans, est décédé accidentellement monsieur Patrick Bouchard, conjoint de madame Jessye Cattin. Il était le fils de monsieur Donald Bouchard et de dame Linda Blais. Il demeurait à St- Raymond de Portneuf et originaire de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Jessye, ses enfants : Loïc, Megan et Maé; ses parents: Donald Bouchard (Danielle Gaudreau), Linda Blais (Carl Lessard); ses frères: Maxime (Roxanne Guilbault) et feu Louis-Philippe;son neveu Dimitri; ses beaux-parents : Marcel Cattin (feu Francine Tremblay); son beau-frère Vance Cattin (Mélissa Lachance); son grand ami Louis De Champlain ainsi que sa cousine Isabelle Bouchard, dont il était très proche. Il laisse également dans le deuil, les membres des familles Bouchard, Blais et Cattin, ainsi que ses nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les études futures des enfants de Patrick et Jessye : https://www.gofundme.com/f/contribuez-pour-les-enfants-de-patrick-bourchard La direction des funérailles a été confiée à la